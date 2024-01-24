بن قدارة يبحث آلية ضمان سد احتياجات السوق المحلي من المحروقات لمصفاة وميناء الزاوية

أخبار ليبيا 24

عقدت مؤسسة النفط بمقرها الرئيسي في طرابلس اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية لعام 2023 لشركة الزاوية لتكرير النفط، برئاسة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وبحضور رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة وعدد من مدراء الإدارات من كلا الجانبين ورئيس هيئة المراقبة بالشركة.

واستعرضت شركة الزاوية مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أنشطة الشركة المختلفة ومشاريعها التي نفذت والمزمع تنفيذها في العام 2024.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على اهتمامه الكبير في هذه الفترة باستقرار عمل المصافي المحلية لضمان سد جزء من احتياجات السوق المحلي من المحروقات ومن أهمها مصفاة الزاوية لتكرير النفط.

وحث مجلس إدارة المؤسسة شركة الزاوية على ضرورة تنفيذ المشاريع المرحلة منذ سنوات والمتعثرة منها والتغلب على التحديات التي تواجهها.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المشاريع التي تنفذها الشركة والتركيز على مشاريع تطوير مصفاة الزاوية وميناء الزاوية النفطي.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية أنه تم اتخاذ الإجراءات في هذا الخصوص والانتهاء من الدراسات الأولية لهذا المشروع والعمل جار في التنفيذ.