بما يؤكد على العلاقة المتينة معهم.. الدبيبة: لا يمكن التخلي عن الميليشيات

أخبار ليبيا 24

دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن الميليشيات المسلحة وعن انتشار السلاح في الشارع الليبي.

وقال الدبيبة، عبر حوار لبوكادست أثير، تم تداوله إعلاميا بشكل واسع، أن الميليشيات هم أبناء الشعب الليبي ولا يمكن التخلي عنهم.

وأوضح الدبيبة، الميليشيات أبناؤنا وهم فلذات أكبادنا.. دخلوا في الشوارع ودافعوا عن أعراضنا ومقدساتنا وشوارعنا من الغازي والذي يريد تخريب هذه البلاد !! مضيفا : هذه القوات دخلت نسبيًا دخلت في المجال العسكري والمجال الأمني، ونحن صابرون على أبنائنا ولا يمكن التخلي عنهم.. وين بنعدي بيهم، بنص حديثه.

وواصل الدبيبة دفاعه عنهم بالقول، الذين يقولون عليهم ميليشيات هم من يحمون الحدود الليبية، ونحن نقودهم ونوجههم ويحترمون أوامرنا تبعًا للجيش ورئاسة الأركان ويستمعون للقائد الأعلى ووزير الدفاع، ومن يقول إنهم قوات منفلتة فهو يحلم بما كان في السابق، ولكننا تجاوزنا هذه الخطوط.

وبخصوص انتشار السلاح العشوائي، رد الدبيبة لا يمكن اللوم على من يقتني السلاح اليوم.