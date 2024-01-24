بالنيران الصديقة.. سقوط طائرة روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن طائرة شحن عسكرية من طراز “إل-76” تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا تحطمت الأربعاء في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، بينما أكد مسؤول محلي مصرع كل من كان على متنها.

وقالت الوزارة: “إنه قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 بتوقيت غرينتش) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين”.

وأضافت أن “لجنة من سلاح الجو توجهت إلى موقع تحطم الطائرة للوقوف على أسباب الكارثة”.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة قبل انفجار كبير رافقته ألسنة لهب ودخان أسود.. كما أعلن مسؤول محلي أن لا ناجين في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية، فيما كانت تقل 74 شخصا بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا.

في سياق متصل ذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أن نظام كييف ارتكب اليوم في الساعة 11:15 عملا إرهابيا أدى إلى إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية أثناء تحليقها من مطار تشكالوفسكي بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون تقرر تسليمهم لكييف.

وأضاف البيان قائلا: “تم استهداف الطائرة من منطقة ليبتسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأجهزة الرادار الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين”.

وأكدت الوزارة أن القيادة الأوكرانية كانت تعلم جيدا أنه سيتم اليوم نقل الأسرى الأوكرانيين بطائرات النقل العسكرية الروسية إلى مطار بيلغورود للتبادل.. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا، كان من المقرر أن يتم التبادل بعد ظهر اليوم على معبر كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية.

وتابع البيان: “ومع ذلك، اتخذ نظام كييف النازي هذه الخطوة، سعيا وراء إلقاء اللوم على روسيا بمقتل العسكريين الأوكرانيين”، مشددا على أن “القيادة الأوكرانية أظهرت بهذا الاعتداء وجهها الحقيقي، وفرّطت بحياة مواطنيها”.

ومنذ بدء هجومها على أوكرانيا، شهدت روسيا العديد من الكوارث الجوية التي شملت طائرات الجيش.