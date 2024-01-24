الولايات المتحدة: مستقبل اقتصاد ليبيا يعتمد على قطاع الطاقة ويجب المحافظة عليه

أخبار ليبيا 24

أعربت، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تطلعها إلى التعاون، مع المؤسسة الوطنية للنفط، لتحقيق الأهداف المشتركة، في مجال التغير المناخي، مشيرة إلى أن مستقبل اقتصاد ليبيا يعتمد على قطاع الطاقة ويجب المحافظة عليه.

جاء ذلك، في منشور للسفارة الأمريكية في ليبيا، على منصة “إكس”، بشأن اللقاء، الذي دار بين، المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جاش هارس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيرمى برنت، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.

كانت فرصة جيدة يوم أمس للنقاش مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة حول استراتيجية الزيادة في الإنتاج. يعتمد مستقبل #ليبيا الاقتصادي على قطاع الطاقة ويجب حماية قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على المحافظة على الإنتاج وتنميته. كما نهنئ في نفس الوقت المؤسسة الوطنية للنفط على تطلعها الى… pic.twitter.com/cpNMdUTtpu — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 24, 2024

وقالت، السفارة الأمريكية، عبر منصة “إكس”: “إنها كانت فرصة جيدة يوم أمس للنقاش مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بن قدارة، حول استراتيجية الزيادة في الإنتاج”.

وأضافت: “يعتمد مستقبل ليبيا الاقتصادي، على قطاع الطاقة، ويجب حماية قدرة المؤسسة الوطنية للنفط، على المحافظة على الإنتاج، وتنميته”.

وتابعت: “تتطلع الولايات المتحدة إلى التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، لتحقيق أهدافنا المشتركة، في مجال التغير المناخي”.