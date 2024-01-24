الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة 

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل يومياً خلال المدة نفسها.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 171 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 932 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 141 مليون قدم مكعب.

ولفتت إلى أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 75 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 23 مليون قدم مكعب.