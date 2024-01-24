المقريف يبحث مع اليونيسكو ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في إجدابيا وزليتن

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بحث، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، مع إلساس توت، اختصاصية برنامج قطاع العلوم الطبيعية، بمكتب اليونيسكو الإقليمي، لدول المغرب العربي، ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، في إجدابيا وزليتن.

وقالت وزارة التعليم، إن اللقاء بينهما، تطرّق إلى الاجتماع التقابلي لجمع المعلومات، حول سدود درنة، ما بعد الكارثة الطبيعية، التي حلّت بها، والذي شهد حضور عدة وزارات، وجهات ومؤسسات محلية.

وأضافت الوزارة، أن الاختصاصية باليونيسكو، أوضحت للمقريف، بأنّهم بصدد إعداد التقرير النهائي، وأنّها إلى خطتهم المتضمنة بناء القدرات، وتوعية المجتمعات المحلية.

وقالت الوزارة، إن وزير التعليم تناول، خلال اللقاء، ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، في بلديتي إجدابيا وزليتن.

وأضافت، أن المقريف أكد على الحاجة، إلى تعاون قطاع العلوم والتكنولوجيا، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، بالخصوص.