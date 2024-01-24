المبعوث الأمريكي: ناقشت مع سفير مصر تعاون بلدينا لحل القضايا السياسية العالقة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع سفير مصر لدى ليبيا، تامر مصطفى، التعاون المشترك بين الولايات المتحدة ومصر، بشأن حل الأزمة السياسية في ليبيا.

ورافق نورلاند، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جاش هارس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيرمى برنت.

وفي منشور، للسفارة الأمريكية بليبيا على (إكس)، اليوم الأربعاء، قال نورلاند: “سررت أنا ونائب مساعد وزير الخارجية هاريس، والقائم بالأعمال بيرندت بفرصة تبادل وجهات النظر مع السفير المصري مصطفى في طرابلس اليوم”.

وأضاف نورلاند: “ناقشنا السبل، التي يمكن من خلالها، لمصر والولايات المتحدة، العمل مع جميع الأطراف الليبية، لحل القضايا السياسية العالقة، ودفع العملية السياسية”.

نورلاند، والوفد المرافق له أجرى زيارة، الثلاثاء، إلى شرق ليبيا، والتقى خلالها، كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وتناول اللقاءين، مبادرة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، لإجراء حوار جديد يجمع الأطراف السياسية الرئيسة في ليبيا.