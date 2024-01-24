العدوان الإسرائيلي يتواصل.. استشهاد 25 ألفا و700 فسطينيا في غزة منذ 7 أكتوبر

24 يناير، 2024 5:20 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي العنيف منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 25700 شهيد فلسطيني.

وأضافت الوزارة إن عدد الجرحى والمصابين في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 63740 جريحا.

كماوأوضحت أن 210 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 386 آخرين في الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.

كما أعلنت مصادر طبية في غزة، صباح اليوم، استشهاد 50 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين، في قصف القوات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

24 يناير، 2024 5:20 م
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