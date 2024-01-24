السايح يوجه فريقًا مختصًا إلى زليتن لمتابعة أضرار الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه الجوفية 

أخبار ليبيا 24

أصدر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح تعليماته لفريق مختص بالتوجه إلى مدينة زليتن لمتابعة أضرار الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه الجوفية في المدينة.

وتهدف مهمة الفريق في معاينة الآثار الصحية بعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وكذلك تقييم الوضع الوبائي والبيئي بالمنطقة.

وذكر المركز أن الفريق المختص قام بالتعاون مع الخدمات الصحية بمدينة زليتن بزيارة المرافق الصحية بالمناطق المتضررة لمراقبة احتمالية انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه.

وأضاف المركز أن الفريق كذلك بمعاينة مناطق تجمع المياه لمعرفة مدى انتشار نواقل الأمراض من البعوض.

ولفت إلى أنه تم تجميع بعض العينات وعقد اجتماع مع مسؤول ملف الصحة ببلدية زليتن وفريق الإصحاح البيئي بالبلدية.

وأوضح المركز الوطني أن الفريق قام بتزويد فريق الإصحاح البيئي ببعض المبيدات الكيميائية والبيولوجية لمكافحة البعوض وللحد من تكاثره.