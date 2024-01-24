الحكومة الليبية تبحث سبل التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي في ملف المهاجرين

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، فتحي التباوي، ومدير عام جمعية الهلال الأحمر الليبي عمر جعودة، سبل التعاون في ملف المهاجرين.

ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة ببنغازي، اليوم الأربعاء، يأتي في إطار تنفيذ خطة عمل الوزارة لتنظيم عمل المنظمات المحلية والدولية العاملة في البلاد.

كما بحث اللقاء عديد القضايا الهامة المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون والتنسيق في هذا الملف الهام،

وأشاد التباوي بدور الجمعية الهام في كل الأزمات المحلية والدولية، وعلى رأسها عمليات الإنقاذ والإغاثة لأهالي مدينة درنة والمناطق المنكوبة من آثار عاصفة دانيال، إضافةً لدورها المحوري في إغاثة وإنقاذ المهاجرين في الصحراء وفى عرض البحر والبحث عن المفقودين وانتشال الجثث والتعرف عليها.