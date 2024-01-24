الإفتاء تجيز شراء السيارات من المصرف التجاري بالتقسيط

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أجازت المعاملة المصرفية التي أعلن عنها المصرف التجاري الوطني في 16 يناير 2024 والخاصة ببيع السيارات عن طريق التقسيط.

وأوضحت اللجنة أنه بعد لقائها بمسؤولي المصرف ومناقشة تفاصيل المعاملة والاطلاع على المستندات والعقود تبيّن أن السيارات قد دخلت فعلياً في ملكيّة وحيازة المصرف الأمر الذي يجيز المعاملة.

وأوصت اللجنة بقية المصارف التجارية بتقوى الله عز وجل في معاملاتها والأخذ بمثل هذه الطريقة الشرعية، وترك المشتبهات، وتجنيب الناس الدخول في المحرمات والشبهات.

يشار إلى أن المصرف التجاري وجه، خطاب إلى مدير الفروع والنوافذ الإسلامية – طرابلس بالمصرف قوائم المركبات (كيا – شيري) المخصصة المنطقة طرابلس علماً بأن الأسعار “كيا بيجاس” سعر التكلفة (66,000 دل)، وسعر البيع بهامش ربح 20% لمدة 96 شهر (79,200 دل)، وسيارة شيري أريزو 5، سعر التكلفة (63,000 دل)، وسعر البيع بهامش ربح 20% لمدة 96 شهر (75,600 دل)، وسيارة “شيري تيجو 2” سعر التكلفة (59,000 دل)، وسعر البيع بهامش ربح 20% لمدة 96 شهر (70,800 دل).

وفي وقت سابق، قام فريق متخصص من قطاع الصيرفة الإسلامية بالمصرف التجاري الوطني بالاجتماع مع السادة المدراء بشركة مجموعة الإمتياز، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات شيري في ليبيا، وإبرام اتفاقية لشراء دفعات من سيارات شيري من بلد المنشأ من دون وسيط بحيث تكون مملوكة ملكية تامة للمصرف التجاري الوطني، وذلك لغايات بيعها لزبائنه الكرام عن طريق منتج المرابحة الاسلامية.