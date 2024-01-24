اقعيم يتعهد بتقديم الدعم اللازم لمديرية أمن سرت 

أخبار ليبيا 24

تعهد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، اليوم الأربعاء، بتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العراقيل التي تواجه سير عمل مديرية أمن سرت.

وأوضح اقعيم خلال لقائه مدير أمن سرت لواء مُختار بوصبيحة. بمكتبه في مدينة بنغازي؛ أن تقديم الدعن يكون وفقًا للإمكانيات المُتاحة، بما يضمن تنفيذها لمهامها المنوطة بها.

واِستمع الوكيل -خلال الاجتماع- إلى الأوضاع العامة والمشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية.

واستعرض اقعيم وبوصبيحة كذلك الخطط الموضوعة لتطوير عمل مديرية أمن سرت الأمني في نطاق اِختصاصها.