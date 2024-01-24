أبوزريبة يشدد على أهمية التطوير المهني لتعزيز قدرات الداخلية في حماية الأسرة والطفل

أخبار ليبيا 24

شدد وزير الداخلية، عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطوير واستخدام كافة الأساليب العلمية والأكاديمية لتأهيل كوادر أمنية ذات كفاءات ومهارات مهنية قوية، قادرة على التعامل مع كل ما يتعلق بحماية الأسرة والطفل وضمان حقوقهما.

وأوضحت الداخلية أن ذلك يأتي في إطار بناء مجتمع سليم خالٍ من المشاكل والأمراض الاجتماعية، ويركز على تنمية الطفل والحفاظ على حقوقه.

كما دعا أبوزريبة، كافة قيادات وزارة الداخلية إلى تطوير الذات والإبداع من خلال مواكبة التقدم العلمي، وأكد دعمه التام لكل مبدع وساعٍ لتعزيز قدراته وقدرات جميع أفراد الوزارة باستخدام الأساليب العلمية الحديثة.

جاء ذلك خلال حضور أبوزريبة، لاختتام فعاليات الملتقى الوطني الثاني لتطوير أقسام حماية الطفل والأسرة في المنطقة الشرقية والجنوبية، برعاية وزارة الداخلية وتحت إشراف مديرية أمن بنغازي.

وحضر الملتقى لفيفٍ من مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة والأقسام في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عددٍ من الضباط والضابطات في الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ومهتمين بنفس المجال.

وتضمن اليوم الختامي عروضًا مرئية حول نشاطات وإنجازات أقسام حماية الطفل والأسرة في وزارة الداخلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها تلك الأقسام في جميع المدن الليبية وسبل وضع الحلول اللازمة لتجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ مهامها المنوطة بها.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم وزير الداخلية على تذليله كافة الصعوبات والعراقيل لإقامة هذا الملتقى واهتمامه الخاص بقضايا الطفل والأسرة، وإيمانه بالدور المهم الذي يلعبونه في حماية وتطوير المجتمع الليبي.