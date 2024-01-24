أبوزريبة يدعو أمن طبرق لتكثيف الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية عبر منفذ أمساعد

أخبار ليبيا 24

ناقش، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، لواء عصام أبوزريبة، مع مدير أمن طبرق، لواء موسى البدين، القضايا المرتبطة، بمنفذ أمساعد الحدودي، والإجراءات المقترحة لفرض السيطرة فيه، ومواجهة تحديات، الهجرة غير الشرعية.

وقالت، الحكومة الليبية، الثلاثاء، إن اللقاء تركّز حول، آخر المستجدات الأمنية في طبرق، وتحديد الاحتياجات والنواقص، التي تعزّز العمل الأمني، في المديرية.

وأضافت، أن وزير الداخلية، أكد أهمية تحسين القدرات الأمنية، بالمنفذ الحدودي مع مصر، ووضع الخطط الشاملة، وتعزيز وتكثيف الجهود، بين كافة الجهات المعنية، لمكافحة تحديات، الهجرة غير الشرعية.