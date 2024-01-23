وكالات : اتفاق ليبي إيطالي تركي بشأن الهجرة قبل شهر الصيف 

أخبار ليبيا 24

لا يزال الملف الليبي على رأس اهتمامات العديد من القادة في العالم خاصة الأوروبيين نظرا لارتباطه بأزمة الهجرة غير النظامية للعديد من الجنسيات لاسيما من قارة إفريقيا والتي تتخذ السواحل الليبية مركزا مهما لانطلاق العديد من هذه الرحلات.

وقالت وسائل إعلام إيطالية أن هذه الظاهرة كانت على رأس المباحثات التي أجرتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس رجب إردوغان خلال زيارتها الأخيرة إلى إسطنبول .

كما أشارت وسائل إعلام إيطالية، إلى أن الدول الثلاث “ليبيا وإيطاليا وتركيا” قد توقع اتفاقا بشأن الهجرة قبل فصل الصيف.

ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، فإن المباحثات ركزت على قضية الهجرة، حيث تتطلع الدولتان للتوصل لاتفاق مع ليبيا لتعزيز التعاون.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” استنادا لمصادر إيطالية، أن ميلوني وأردوغان ناقشا تعزيز التعاون في مجال الهجرة.

وأضافت المصادر إنه بفضل جهود التعاون الحالية، انخفض تدفق الهجرة غير النظامية في الممر الإيطالي التركي بنسبة 56 % العام الماضي، وسيتم تشديد التعاون في هذا المجال بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، ذكرت الأنباء أن وزيري خارجية البلدين يعتزمان التوصل إلى اتفاق مع ليبيا قريبا.

وقال أيضا موقع “ديكود 39” الإيطالي أن اللقاء ركز على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط.

والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية بالرئيس التركي في إسطنبول أمس الأول السبت بقصر وحيد الدين باشا في أول زيارة رسمية لجيورجيا ميلوني إلى تركيا.

وذكرت الصحافة الإيطالية، أنه تم مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن العلاقات الثنائية.

يأتي ذلك في إطار زيارات جورجيا ميلوني للدول الأعضاء في مجموعة السبع التي تتولى إيطاليا رئاستها.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني صرح بأن إيطاليا يمكن أن تعمل مع تركيا من أجل “السلام”، والتعاون بشكل أكبر في البحر الأبيض المتوسط .