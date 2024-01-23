نتيجة توترات الشرق الأوسط وموجة البرد.. أسعار النفط فوق حاجز الـ80 دولارا للبرميل

أخبار ليبيا 24 : متابعات

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التوترات الجيوسياسية والوضع في منطقة الشرق الأوسط،

وتراجع إمدادات الخام الأمريكية إثر موجة من الطقس البارد.

وبحلول الساعة 09:25 صباحا، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.27% إلى 74.96 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.09% إلى 80.13 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.