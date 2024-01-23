مقتل أكثر من 24 جندي اسرائيلي في معارك غزة خلال 24 ساعة

في بيانٍ لها ، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل 24 عسكريا وإصابة آخر بجروح في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا ونقلت الهيئة عن الجيش الإسرائيلي، أن 21 جنديا قتلوا وإصيب آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر حركة “حماس” وسط قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي إلى 221، وفق ما نشرته هيئة البث العبرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي ، الثلاثاء ،أنه “خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الاثنين، مقتل 3 جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.