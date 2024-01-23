لدعم جهود باتيلي لجمع الفاعلين الرئيسيين..حفتر يلتقي وفدًا أمريكيًا في بنغازي 

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، وفدًا أمريكيا برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وناقش الجانبان بحضور نائب مساعد وزير الخارجية هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة أهمية دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لجمع الفاعلين المؤسسيين معا.

وأكدوا على ضرورة أن يعمل القادة الليبيون من كل الأطراف معا لضمان بيئة مناسبة تمكِّن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية القادمة.

وشددوا أيضا على دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتوحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية، وضمان أن تُنفذ جهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات في الوقت المناسب وبشكل شفاف، وذلك استنادًا إلى تقييمات الخبراء واحتياجات الشعب.