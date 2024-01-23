لأول رحلاتها إلى مصراتة .. تخفيضات تصل “50%” لمصر للطيران

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تخفيض أسعار أول رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي، والتي ستنطلق في الخامس والعشرين من يناير الجاري.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي لتشجيع الركاب على استخدام الخط الجديد الذي ستتجه الشركة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، المهندس يحيى زكريا في تصريحات نقلتها صحف مصرية، إنه من المقرر تسيير أول رحلة من مطار القاهرة الدولي إلى مصراتة، والتي ستحمل رقم MS827 في تمام الساعة 12:15 على أن تصل إلى مدينة مصراتة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا.

وأكد أنه تشجيعًا من الشركة لركابها طرحت تخفيض على أول أربع رحلات لهذا الخط الجديد، على أن تكون أول رحلة مخفضة بواقع 50٪ من إجمالي تكلفة التذكرة، والرحلات الثلاثة الأخرى ستكون بتخفيض 25٪.

وأوضح أنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم إلى مدينة مصراتة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

وأشار إلى أن دخول مصراتة لشبكة خطوط مصر للطيران، سيرفع من عدد الرحلات المتوجهة إلى ليبيا أسبوعيا لتكون 15 رحلة، 7 منها إلى مدينة بنغازي، و7 إلى طرابلس، ورحلة واحدة أسبوعيا لمدينة مصراتة، مؤكدًا أن هذا الأمر تحكمه قواعد العرض والطلب.

وأكد أن زيادة حركة الطيران بين البلدين الشقيقين “مصر وليبيا” يأتي بسبب زيادة الطلب على الرحلات من وإلى ليبيا، بعد أن ارتفع عدد المصريين المتواجدين في الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة في كافة البلدان الإفريقية.