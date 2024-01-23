قيادات أمنية تبحث مكافحة الجريمة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة مع رئيس فرع المباحث الجنائية في بنغازي، اللواء خالد هويدي ومدير مكتب المعلومات بالفرع، العقيد عاطف العماري الجهود المشتركة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في المنطقة.

كما تم استعراض سير العمل في فرع المباحث الجنائية مع تقييم الأداء والتقدم المحرز في مجال التحقيقات الجنائية، وتبادل الحضور التقارير والمعلومات المتعلقة بالجرائم والقضايا الجديدة، حيث تم تحليلها بعمق واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

في إطار المناقشات، عبر رئيس فرع المباحث الجنائية ومدير مكتب المعلومات عن شكرهما وامتنانهما لمعالي وزير الداخلية على دعمه المستمر للعمل الأمني وتعزيز القدرات التحقيقية للشرطة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرع المباحث الجنائية ومكتب المعلومات، مُؤكدًا على أهمية دعمهما وتعزيز قدراتهما لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.