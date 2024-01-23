قطر تؤكد تواصل جهود الوساطة بين فلسطين واسرائيل

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، أن جهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن الكثير من التقارير التي تُنشر حول تلك الوساطة غير صحيحة .

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: أنهم منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة، وجهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية، ولن تتوقف مهما كانت الظروف صعبة على الأرض .

وأكد الانصاري أن هناك من يستغل جهود الوساطة التي نقوم بها لتشويه صورة قطر، والكثير من التقارير حولها مغلوطة، لكن هذا لن يثنينا عن دورنا ما دامت هناك فرصة لتحقيق السلام.