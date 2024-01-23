فرق الطوارئ تستمر في شفط المياه الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل زليتن 

أخبار ليبيا 24- خاص

تستمر فرق الطوارئ بمكتب خدمات زليتن والمكاتب المساندة له، بأعمال شفط المياه الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل المدينة.

وقال مدير الإعلام بشركة المياه والصرف الصحي محمد كريم، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء، :”إن عمليات شفط وتصريف المياه من منازل المواطنين مستمرة من قبل الشركة.

وأوضح كريم أن شفط المياه للتخفيف من معاناة أهالي مناطق الرماية والمشيع والمنطوحة، المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وأضاف مدير الإعلام، أن وكيل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، أرسل فريقا من الهيئة العامة للمياه لأخذ عينات من الأماكن وإعداد التقارير الفنية.

وناشد كريم، السلطات المختصة إلى ضرورة دعم الشركة بالمعدات والآليات اللازمة، لتهالك وتقادم آليات الشركة.

وأشار، إلى أن مكتب خدمات زليتن بمساندة مكتبي الخدمات بني وليد ومصراتة يواصلون عمليات الردم والشفط والتصريف للحد من آثار ارتفاع منسوب المياه.

وتعاني مدينة زليتن كارثة بيئية بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتدفقها مجهول المصدر، واختلاطها بالمياه السوداء منذ أسابيع، ما تسبب في انتشار برك ومستنقعات غمرت منازل ومزارع المواطنين، وانتشرت الحشرات الضارة، غادر الكثير من المواطنين منازلهم بعد تضررهم.