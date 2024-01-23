عقيلة لنورلاند: البرلمان أنجز المطلوب للانتخابات وأي حوارات جديدة ستعيدنا للمربع الأول

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أكّد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ريتشارد نورلاند، والوفد المرافق له، على إنجاز مجلس النواب، لما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية، وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة، تنظم الانتخابات.

وقال عقيلة، وفقًا لتصريح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة، سيعيدنا للمربع الأول.

وأكد عقيلة، للوفد الأمريكي، أن المطلوب الآن، هو تشكيل حكومة واحدة موحدة، تنظم وتشرف، على العملية الانتخابية.