ضبط سائق مهرب للبشر في البريقة برفقته وافد مصري متنكر في لباس نسائي

أخبار ليبيا 24

ضبط، أعضاء قسم شرطة النجدة والانضباط، بمديرية أمن الهلال النفطي في البريقة، اليوم الثلاثاء، سائق مهرب للبشر برفقته، وافد مصري غير قانوني، كان متنكرًا في لباس نسائي.

وأفاد، مدير أمن الهلال النفطي، لواء إيهاب بوخريص الكزة، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أنّه أثناء إيقاف السيارة “نوع مرسيدس”، في نقطة تفتيش مروري، خلال توجهها، من بنغازي إلى طرابلس، اشتبه رجال شرطة النجدة، في هوية المرأة المرافقة، لسائق السيارة.

وأضاف الكزة، أن بسؤال السائق، ظهرت علامات، الارتباك والخوف، على ملامح وجهه، وأجاب أنها “زوجته”.

وقال الكزة، إنّه بالتفتيش الاحترازي تبيّن أنّه رجل يحمل الجنسية المصرية، ولا يمتلك أي أوراق ثبوتية، وإنّه دخل البلاد بطريقة غير قانونية.

وأضاف، مدير أمن الهلال النفطي، أن بالانتقال بهما إلى مركز شرطة البريقة الجديدة، وبالاستدلال معهما، تبيّن أن السائق، يهرب الوافدين غير القانونيين، بذات الطريقة، وذلك نظير مبلغ مالي، قدره 1200 دينار ليبي.

وقال الكزة، إنّه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة، من حيث الاختصاص والتصرف.