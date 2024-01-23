رئيس مجلس النواب يلتقي بالمبعوث الأمريكي في بنغازي

التقى رئيس مجلس النواب ( عقيلة صالح ) اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المجلس ببنغازي بالمبعوث الأمريكي الخاص (ريتشارد نورلاند ) ومساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي ( جشوا هاريس)والقائم بالأعمال بالسفارة الامريكية ( جيرمي برندت) ومسؤول القسم السياسي بالسفارة الأمريكية ( نبيل فلورس ).

وتركز اللقاء حسب ما نشر على مواصلة جهود معالجة الأزمة الليبية للوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء أن المجلس انجز كل الاستحقاقات المطلوبة التي تضمنت القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات.

وحذر رئيس المجلس من أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة قد تعيد الأزمة للمربع الأول، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التسريع بتشكيل حكومة واحدة موحدة تكون مهمتها الأساسية الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين .

وعبر الوفد الأمريكي خلال اللقاء وفقاً للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عن تقديره للجنة 6+6 وأكد على أهمية أن يجتمع الفاعلين المؤسسيين معا لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال تشرف على الانتخابات ضمن بيئة ملائمة تتوفر فيها معايير الشفافية والنزاهة.