حكومة فاسدة مرتشية..مسؤولة سابقة في الوطنية للنفط ترفض رفع الدعم عن المحروقات 

أخبار ليبيا 24

أبدت رئيس قسم العقود سابقا بالمؤسسة الوطنية للنفط، والناشطة في مكافحة الفساد نجوى البشتي، رفضها لمطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الدعن عن المحروقات.

وعنونت البشتي تغريدتها عبر حسابها على موقع “إكس” قائلة :”لا لرفع الدعم عن المحروقات حتى”.

وتابعت :”حكومة فاسدة جاءت بناء على اتفاق مابين 36 مرتشٍ بمدينة جنيف انتهت مدتها وفقا لاتفاق أولئك المرتشين تتحدث عن رفع الدعم المتلاعب في قيمته من الأساس وكما تم الحديث عنه وتناوله سابقا”.

وأضافت المسؤولة السابقة في المؤسسة :”فلا وألف لا للحديث عن رفع الدعم عن المحروقات حتى رحيل هذه الحكومة”.

وقالت البشتي :”لا تحدثنى عن خطط واستراتيجيات الوهم بدون الاستقرار الاقتصادي والأمني للدولة وبدون تعديل سعر الصرف ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مايعادل 1000 دولار شهريا لفئة محدودي الدخل وهم الفئة المتضررة حاليا من رفع الدعم عن التموين وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى مايعادل 2000 دولار شهريا بغض النظر عن سعر الصرف المتذبذب”.

وواصلت في تغريدتها :”ولا تتحدث عن خطط ودراسات لرفع الدعم بدون بنية تحتية مماثلة لتلك الدول التي تتخذونها مثالا للمقارنة وبدون تنمية مكانية وهذا الأساس والأهم من هذا أن يتم الحديث عن رفع الدعم وإقراره من عدمه في ظل وجود حكومة منتخبة في دولة موحدة”.

وكانت مطالب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برفع الدعم عن المحروقات ومنح مقابل مادي له للقضاء على تهريب المحروقات المدعومة أثارت جدلًا واسعًا بين رافض ومؤيد.