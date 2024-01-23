حالتان قادمتان من الصين.. جدري القرود يطل برأسة مجددا في روسيا

أخبار ليبيا 24 : متابعات

أفادت هيئة (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية باكتشاف حالات جديدة للإصابة بفيروس جدري القردة في بطرسبورغ.

وأفادت الناطق باسم هيئة “روس بوتريبب نادزور” (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية على قناة “تليغرام” التابعة لها، أنه اكتشفت مجددا حالات الإصابة بجدري القردة في بطرسبورغ.

وحسب الناطق فقد تم رصد حالتين للإصابة بالمرض. وهما رجلان سائحان روسيان عائدان من الصين.

يذكر أن بطرسبورغ تم تسجيل فيها أول حالة للإصابة بفيروس جدري القردة في روسيا عام 2022.

وتم اكتشاف المرض لدى شاب عاد من البرتغال. كان لديه طفح جلدي مع احمرار مميز لهذا المرض.

وقالت هيئة “روس بوتريب نادزور”: “بالنظر إلى الموسم السياحي، هناك مخاطر لاستيراد جدري القردة.

وجميع المرضى الذين يعانون من المظاهر السريرية لجدري القرود، وخاصة الذين يصلون من البلدان حيث ينتشر هذا الفيروس، يخضعون لرقابة الأطباء وللفحص الطبي والعلاج المناسب.