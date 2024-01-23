توقيع اتفاق تعاون بين ليبيا وتركيا في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية

أخبار ليبيا 24

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش اتفاقية في بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الاجتماعية والأسرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية الذي جرى في العاصمة التركية أنقرة جاء عقب اجتماع ثنائي بحث فيه الطرفان أوجه التعاون المستقبلي ووضع برنامج عملي لتنفيذ بنود المذكرة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسرة وذوي الإعاقة والمسنين.

وقدمت الكيلاني نبذة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والقوانين المعمول بها بالخصوص، بالإضافة إلى المنح والمبادرات المقدمة للأسرة عامة وفئة ذوي الإعاقة خاصة.

وذكرت الكيلاني أهمية القواسم المشتركة بين الشعبيين، مؤكدة على إقامة البرامج الثنائية بالخصوص وتعزيز التعاون في القضايا الاجتماعية.

وشدد وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على أهمية العمل مع ليبيا لتعزيز هيكل الأسرة وحمايتها من التهديدات والقيود العالمية التي تضر بمفهوم مؤسسة الأسرة.