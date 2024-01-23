بين أصعب الأيام والصباح الذي لا يطاق.. قادة إسرائيل يعلقون على مقتل 21 جنديا في غزة

أخبار ليبيا 24 : متابعات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقتل 21 عسكريا في غزة، معلنا أن “الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا”.

وكتب نتنياهو في منشور عبر حسابه على منصة x: “لقد مررنا بالأمس بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب. أود أن أقوي عائلات محاربينا الأبطال الذين سقطوا في ساحة المعركة. أعلم أن حياة هذه العائلات ستتغير إلى الأبد. إنني أحزن على جنودنا الأبطال الذين سقطوا”.

وأضاف: “بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الكارثة. يجب أن نتعلم الدروس اللازمة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة محاربينا”، مشددا على “أننا لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.

وعلق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ على مقتل 21 جنديا احتياطا في قطاع غزة وقال هذا “صباح لا يطاق”، فيما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن “سقوط المحاربين ضرورة لتحقيق أهداف الحرب”.

وأشاد هرتصوغ بجنود الاحتياط الـ21 الذين قتلوا في “كارثة انهيار المباني” في وسط قطاع غزة، وقال إنه “صباح صعب لا يطاق، حيث تظهر المزيد والمزيد من أسماء أفضل أبنائنا.. طبق من فضة بكل معنى الكلمة، تضاف إلى نصب البطولة، في حرب ليست عادلة”.

وأضاف: “تجري المعارك العنيفة في منطقة صعبة للغاية، ونحن نعمل على تعزيز جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يعملون بتصميم لا نهاية له لتحقيق أهداف القتال. وبالنيابة عن الأمة بأكملها، أعزي العائلات وأصلي من أجل شفاء الجرحى. حتى في هذا الصباح الحزين والصعب، نحن أقوياء ونتذكر أننا معا سنفوز”.

بدوره، قال غالانت: “في هذا الصباح الصعب والمؤلم، عندما يصل إنجيل أيوب إلى العديد من المنازل في إسرائيل، قلوبنا مع العائلات العزيزة في أصعب أوقاتها”.

واعتبر أن “هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة.. سقوط المقاتلين شرط لتحقيق أهداف الحرب. أبعث بتعازي من أعماق قلبي لأسر الضحايا وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى”.