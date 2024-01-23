بعد تحذير مركز الأرصاد.. مراقبة تعليم إجدابيا تُعطّل الدراسة غدا لسوء الطقس

أخبار ليبيا 24

أعلنت، مراقبة التربية والتعليم إجدابيا، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة، في جميع المؤسسات التعليمية، لسوء حالة الطقس المتوقعة، إثر تحذير مركز الأرصاد الجوية.

وفي تنويه، على حسابها الرسمي، على منصة “فيسبوك”، قالت المراقبة: إن “يوم الغد الأربعاء، الموافق 24 يناير 2024، سيكون عطلة رسمية، لجميع المؤسسات التعليمية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة”.

ونبّه، المركز الوطني للأرصاد الجوية، من هطول أمطار جيدة إلى غزيرة، بداية من هذه الليلة، على المناطق الممتدة، من سرت غربًا، وحتى درنة شرقًا، وبعض مناطق الدواخل.

وحذّر المركز، من أن الأمطار؛ قد تتسبب في تجمع المياه، في الأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية.