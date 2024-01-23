بسبب اعتصام سائقو الشاحنات.. ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلي

أخبار ليبيا 24

تسببت أزمة شاحنات النقل الثقيل التي أعلن أصحابها قبل أيام الدخول في اعتصام مفتوح، في ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد في السوق المحلي، كما أنها باتت تهدد حركة الواردات من دول الجوار.

ودخل سائقو شاحنات النقل الثقيل في إضراب عن العمل منذ أيام، بسبب رفضهم لعدم توفير الوقود على طول الطريق الساحلي، وانتشار بعض نقاط التفتيش غير الرسمية على الطريق الساحلي والتي تفرض عليهم رسوما باهظة بعضها غير رسمي، والمعاملة السيئة على الطريق من قبل بعض البوابات الأمنية.

وعلى الرغم من اجتماع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عصام الطرابلسي مع ممثلي السائقين، وكذلك اجتماع وكيل وزارة الداخلية عن المنطقة الشرقية مع زملائهم في المنطقة الشرقية، وتعهد الطرفان بحل المشكلات وتلبية مطالب السائقين إلا أن حركة نقل البضائع لم تعد لما كانت عليه قبل الاعتصام حتى الآن.

وتسبب تعطل حركة النقل الثقيل في وقف العمل بشكل كامل خلال العشرة أيام الماضية داخل الموانئ الليبية، وفقا لما ذكره رئيس لجنة تنظيم حركة النقل بميناء الخمس، حسين الميشات، والذي أكد أن الحركة متعطلة تماما في الميناء منذ دخل السائقون في اعتصامهم.

وطالب الميشات بضرورة تلبية مطالب المحتجين، خصوصا وأنها مطالب مشروعة، وأنهم يطالبون بتوفير الوقود، وعدم فرض إتاوات عليهم .

وفي السياق ذاته، تأثرت حركة التجارة مع دول الجوار خصوصا تونس التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البري في تجارتها مع ليبيا.

حيث تقلص عدد الشاحنات التي تمر من معبر الذهيبة – وازن الحدودي الرابط بين البلدين إلى نحو عشر شاحنات يوميًا فقط، بعد أن كان يمر منه يوميا حوالي 100 شاحنة.

وعلق رئيس غرفة التجارة التونسية – الليبية علي الذوادي، على هذا التراجع مؤكدا أن 99% من الصادرات التونسية إلى ليبيا تأتي عبر البر.

وأكد الذوادي في تصريح إلى إذاعة الديوان التونسية أن إضراب سائقي الشاحنات في ليبيا من الممكن أن يُرفع في أقرب وقت بعد أن دخلت الحكومة في مفاوضات مع السائقين، مؤكدا أن الاعتصام أثر بشكل مبالغ فيه على حركة التجارة بين البلدين.