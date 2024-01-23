بالصور .. ضربة موجعة للمهربين الوقود في الصحراء الليبية

أخبار ليبيا 24

تمكنت المفارز الصحراوية التابعة “للواء 444 قتال” في عدة كمائن في الصحراء الليبية من ضبط قوافل من الشاحنات تحمل الوقود المهرب والتي كانت تتجه إلى خارج البلاد.

وقال “اللواء” في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: إنه لأجل تخفيف ازدحام الوقود في المدن والمناطق، تمكنت المفارز من ضبط ومصادرة شاحنات تحمل الوقود المهرَّب وسيارات محملة بالمهاجرين غير القانونيين.

ونشر صورًا لعناصره أثناء ضبط شاحنات نقل الوقود المهرب والمهاجرين غير القانونيين لكنه لم يحدد أماكن الكمائن الصحراوية التي جرت فيها تلك العمليات.

ووصف البيان العملية بالضربة الموجعة للمهربين والتي لم يشهدوا لها مثيلًا من قبل .

وبين البيان أن المهاجرين غير القانونيين أتوا من خارج البلاد لأجل عبور البحر في عمليات هجرة تشرف عليها عصابات دولية منظمة تأتي من إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى.