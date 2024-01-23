الزوبي ليس معنا ولا يمثلنا..ثوار مصراتة يرفضون إنشاء فروع لأجهزة أمنية وكتائب عسكرية 

أخبار ليبيا 24

أعلن قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة رفضهم مساعي القائد الميداني آمر «اللواء 111 مجحفل» التابع لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي بشأن إنشاء فروع لأجهزة أمنية وكتائب عسكرية.

ودعا القادة في بيان لهم أفراد كتائب وسرايا الثوار للوقوف صفا واحدًا أمام هذه المؤامرات التي يقودها المدعو الزوبي.

وشددوا على ضرورة الوقوف في وجه الحكومة التي لم تحظى بتوافق الليبيين وإيقاف كل القرارات العشوائية التي تخدم مصالح معينة.

وطالب قادة كتائب وسرايا الثوار جميع أعيان وحكماء مدينة مصراتة بالتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا بعيداً عن المصالح والاستفادة الشخصية .

وحذروا من وصفوهم بـ “الأحرار والشرفاء” من الانجرار وراء التجمعات المشبوهة من أجل مصالح شخصية وتنفيذ أجندة لا تخدم مصلحة الوطن.

وحذر قادة كتائب وسرايا الثوار الأشخاص المشبوهين اللذين اتخذوا من ثورتنا ستار لهم، لتمرير صفقاتهم المشبوهة.

وطالبوا المجلس الرئاسي الوقوف بقوة القرارات والشرعية بعدم شق صف الثوار بشأن القرارات العشوائية التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ مصالحها الشخصية.

وأعلن قادة كتائب وسرايا الثوار دعم كافة جهود توحيد صفوف الثوار والمصالحة الحقيقية، ولم شمل جميع الليبيين الأحرار والانطلاق نحو الدولة المدنية.

وأكدوا أن المدعو عبد السلام الزوبي لا يمثل مدينة مصراتة ولا كتائبها العسكرية

ونتبرأ من كل أفعاله ونعلن أنه لم يكن يوماً أمرًا لأي كتيبة أو سرية عسكرية تابعة للمجلس العسكري مصراتة او اتحاد كتائب وسرايا الثوار مصراتة.

وأوضح قادة كتائب وسرايا الثوار أنه من حق أي أحد أن يشكل أي جسم مشروع لأغراض مشروعة ولكن ليس من حق أي أحد أن يختزل اسم المدينة وباسم الثورة في آرائه واجتهاداته وطموحاته غير الشرعية.