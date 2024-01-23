الدبيبة يشكل لجنة مركزية لمعالجة أزمة المياه الجوفية في زليتن

أصدر رئيس حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي لمتابعة أوضاع بلدية زليتن جراء الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومعالجة الآثار المترتبة، ومساعدة المواطنين لمواجهتها.

هذا وتضم اللجنة المشكَّلة في عضويتها كلًا من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، وفق نص المداة الأولى من قرار الدبيبة رقم (39) لسنة 2024، وفق نص القرار الذي نشره المركز الاعلامي للحكومة عبر صفحته في فيس بوك اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة «متابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومعالجة الآثار المترتبة عليها، ومساعدة المواطنين لمواجهتها بالتنسيق في ذلك مع عميد بلدية زليتن ومدير شركة الخدمات العامة مصراتة».