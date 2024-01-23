الدبيبة: نحن في خدمة اللاجئين السودانيين.. أصدرنا تعليمات بتقديم التسهيلات لهم

أخبار ليبيا 24

أكّد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، لسفير السودان لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، أن أبناء الشعب الليبي، في خدمة إخوتهم السودانيين، الموجودين في ليبيا.

وقال الدبيبة، للسفير السوادني، إنّه أصدر تعليماته، لكافة المؤسسات الحكومية، بتقديم التسهيلات اللّازمة، لجميع اللاجئين السودانيين في ليبيا.

وناقش الجانبان، الأوضاع الحالية في السودان، والتأكيد على دور ليبيا الرسمي والشعبي، من أجل تهدئة الأوضاع، في السودان.

وتقدم السفير السوداني، بالشكر لرئيس حكومة الوحدة، على تقديم كافة التسهيلات للاجئين، بقبولهم في المدارس والجامعات، واستكمال إجراءاتهم القانونية، من قبل مصلحة الجوازات. ونقل السفير السوداني إلى الدبيبة، في رسالة شفوية، تحيات رئيس، مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.