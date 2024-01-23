الدبيبة: شعار حكومتنا هو الذهاب إلى الاستقرار 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن شعار الحكومة هو الذهاب إلى الاستقرار.

وأوضح الدبيبة في تصريحات نقلتها منصة حكومتنا التابعة للحكومة، أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى إنهاء المراحل الانتقالية المتوالية.

وتابع رئيس الحكومة :”نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا، يكون فيها كل الليبيين سواسية، لتشكيل حكومة منتخبة تمثل كافة الشعب الليبي.

وفي ديسمبر من العام 2022 انتهت ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض التسليم لأي حكومة جديدة زاعمًا أنه يرغب في إنهاء المراحل الانتقالية وأنه لن يسلم إلا لحكومة موحدة منتخبة للاستمرار في البقاء في السلطة.