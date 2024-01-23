الدبيبة: شعار حكومتنا هو الذهاب إلى الاستقرار 

23 يناير، 2024 5:09 م
0 1

أخبار ليبيا 24 

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن شعار الحكومة هو الذهاب إلى الاستقرار. 

وأوضح الدبيبة في تصريحات نقلتها منصة حكومتنا التابعة للحكومة، أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى إنهاء المراحل الانتقالية المتوالية. 

وتابع رئيس الحكومة :”نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا، يكون فيها كل الليبيين سواسية، لتشكيل حكومة منتخبة تمثل كافة الشعب الليبي. 

وفي ديسمبر من العام 2022 انتهت ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض التسليم لأي حكومة جديدة زاعمًا أنه يرغب في إنهاء المراحل الانتقالية وأنه لن يسلم إلا لحكومة موحدة منتخبة للاستمرار في البقاء في السلطة.

23 يناير، 2024 5:09 م
0 1

المزيد من الأخبار

الحويج: الوزارة تتابع ملف الشركات البريطانية العاملة في ليبيا 

23 يناير، 2024 5:02 م
محطة وقود

حكومة فاسدة مرتشية..مسؤولة سابقة في الوطنية للنفط ترفض رفع الدعم عن المحروقات 

23 يناير، 2024 4:03 م

لأول رحلاتها إلى مصراتة .. تخفيضات تصل “50%” لمصر للطيران

23 يناير، 2024 1:38 م

توقيع اتفاق تعاون بين ليبيا وتركيا في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية

23 يناير، 2024 12:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى