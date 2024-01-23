الخيانة والمال..جنائي المرج يكشف تفاصيل جريمة قتل  

أخبار ليبيا 24

أكدت مديرية أمن المرج، أن قسم البحث الجنائي كشف عن ملابسات قضية قـتـل ضد مجهول، ويقبض على الجناة، ويقدمهم للعدالة خلال 10 ساعات فقط من حدوث الواقعة.

وذكرت المديرية، أن إشارة لاسلكية وردت السبت الماضي من الغرفة الأمنية المشتركة المرج إلى قسم البحث الجنائي، تفيد بوصول شخص مقتـول إلى مستشفى المدينة.

وأشارت، إلى أنه تم الانتقال لمستشفى المرج وفتح محضر جمع الاستدلال وإجراء مناظرة للجثمان حيث اتضح بأنه يدعى (ب. ح.خ) وهو سوري الجنسية، ويوجد به عدد خمس طعنات في أماكن متفرقة بجسده.

وذكرت المديرية أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة تم التوصل إلى أن هناك شخص سوري الجنسية يدعى (م.غ) يريد من المجني عليه مبلغًا مالياً وقدره 15 ألف دينار ليبي كما أفاد المصدر بأن المجني عليه لديه شكوك بوجود علاقة عاطفية بين زوجته (هـ.ب) والمدعو (م.غ).

وأفادت أنه أُعِدّ كمين محكم وضبط المتهم (م.غ) والاستدلال معه حول الواقعة، فاعترف بقتل المجني عليه حيث اتفق مع كل من المدعو(ع.ا) وكذلك زوجة المجني عليه.

وقالت المديرية إن المتهم اعترف أن التنسيق كان أن يتم الدخول لمنزل المجني عليه رفقة صديقه (ع.ا) وأن تقوم زوجة المجني عليه (هـ.ب) بإيقاف تسجيل الكاميرات وفتح باب المنزل.

وأوضحت مديرية أمن المرج أن المتهم ذكر أنه دخل البين رفقة صديقه، وانتظروا المجني عليه داخل منزله وعند دخلوه تهجموا عليه، وطعنه عن طريق سكين متوسط الحجم.

وأضافت المديرية أن الجناة نقلوا الجثمان إلى المرج القديم بالقرب من المشتل وقاموا بوضعه بمقعد السائق ومن ثم رجعوا داخل المدينة وقام المدعو (م.غ ) برمي الهاتف الخاص بالمجني عليه بمكب قمامة مشتعلًا بالنار.

وأكدت المديرية أنه تم ضبط كل من المدعو ( ع.اً) والمدعوة (هـ.ب ) وبالاستدلال مع الأول اعترف بقيام المدعو (م.غ) بإغرائه بمبلغ مالي 5 آلاف دينار مقابل مساعدته في ارتكاب الواقعة.

وأضافت أنه من خلال الاستدلال مع زوجة المجني عليه (هـ.ب) اعترفت بمساعدة المدعو (م.غ) في ارتكاب هذه الواقعة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة أوراق المحضر للنيابة العامة للاختصاص.