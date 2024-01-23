الحويج: الوزارة تتابع ملف الشركات البريطانية العاملة في ليبيا 

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الوزارة تتابع ملف الشركات البريطانية العاملة في ليبيا.

وأوضح الحويج خلال لقائه سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا مارتن لونغدن أنه تمت إحالة أوضاعها المالية إلى مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية والجهات ذات العلاقة حتى تتمكن من استئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها بكافة المناطق.

وأضاف وزير الاقتصاد، أن المملكة المتحدة البريطانية تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا.

وأعرب الحويج، عن رغبة الحكومة الليبية في تعزيز العلاقات مع الحكومة البريطانية على كافة المستويات وخلق شراكة اقتصادية تُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة بدولة ليبيا.

وأكد الوزير على استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات والمستثمرين من المملكة المتحدة، والعمل مع المؤسسات الاقتصادية الحكومية بالمملكة لتنظيم زيارات رسمية ولقاءات ثنائية تضم أصحاب الأعمال بهدف خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وعبّر لونغدن عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة ليبيا ، وحرص الشركات البريطانية استئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها بدولة ليبيا.