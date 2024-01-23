الأرصاد: أمطار غزيرة على المناطق الممتدة من سرت إلى الجبل الأخضر

23 يناير، 2024 9:55 ص
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أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار على بعض مناطق الشمال تكون جيدة إلى غزيرة على المناطق الممتدة من سرت إلى الجبل الأخضر.

ويحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار جيدة إلى غزيرة بداية من هذه الليلة 2024/1/23م على المناطق الممتدة من سرت، ومناطق الخليج، وأجدابيا، وبنغازي، وبعض مناطق الدواخل، والجبل الأخضر حتى درنة تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

 

23 يناير، 2024 9:55 ص
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