أردوغان وميلوني يناقشان تطورات الأوضاع في ليبيا

خلال لقائهما في اسطنبول ، بحث كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس رجب طيب إردوغان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، إضافة إلى قضايا الهجرة غير النظامية، حيث تعتزم وزارتي الخارجية في البلدين إبرام اتفاق في هذا الملف حسب ما نشرف موقع ( ديكو 39 ) الايطالي.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء الى أمن وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل خاص على ليبيا، ومستقبل أفريقيا أيضا في ضوء قمة روما المقبلة.



هذا وأشار الموقع الإيطالي خلال تقريره إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين أدى إلى انخفاض بنسبة 56% في تدفقات الهجرة غير النظامية .