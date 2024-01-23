أبوزريبة يناقش الاستعدادات لإطلاق جولة في الجنوب الغربي بهدف دعم الأجهزة الأمنية  

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الاثنين الاستعدادات لإطلاق جولة في الجنوب الغربي، بهدف دعم الأجهزة الأمنية.

وأوضح أبوزريبة، خلال لقائه رئيس جهاز البحث الجنائي، صلاح هويدي، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، صلاح الخفيفي أن الجولة تستهدف دراسة الوضع الأمني في المنطقة.

ولفت وزير الداخلية، إلى أن الدولة تأتي كذلك تنفيذًا للخطط التي وضعها وضمان توفير الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد أبوزريبة، على أهمية تعزيز قدرات إدارة الدوريات الصحراوية وتجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات، وذلك لتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى أن تطوير إدارة الدوريات الصحراوية يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الوطني وحماية حدود البلاد.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير وتحسين أداء إدارة الدوريات الصحراوية، وأُكِّد على ضرورة توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لها.

وتطرق كذلك إلى استحداث فروع إدارة الدوريات الصحراوية في المناطق الشرقية والغربية والوسطى، بالإضافة إلى إنشاء فرعين في الجنوب.