آبل تصدر التحديث الأخير لنظام IOS 17.3 المدعوم بتقنيات حماية متطورة

أعلنت شركة آبل رسمياً عن إطلاق تحديث ios.17.3 الجديد لأجهزة آيفون، الذي يتضمن ميزات مبتكرة تبرز بينها ميزة حماية الجهاز المسروق “Stolen Device Protection”.

هذا ويأتي التحديث الجديد iOS 17.3 بمزايا إضافية، مثل إمكانية إنشاء قوائم تشغيل تعاونية في خدمة آبل ميوزيك، وتحسينات في ميزة اكتشاف الحوادث للإصدارات الحديثة من آيفون. ويشمل أيضاً تحسينات في تطبيقات macOS Sonoma 14.3 لحواسيب ماك، وiPadOS 17.3 لأجهزة آيباد، وtvOS 17.3 لأجهزة تلفاز آبل.