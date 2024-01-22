هيئة البحث والتعرف على المفقودين تكشف على 80 جثة مستخرجة من مقبرة مرتوبة  

22 يناير، 2024 10:22 م
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أخبار ليبيا 24 

أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، أن فرقها كشفت على 80 جثة مستخرجة من مقبرة مرتوبة. 

وأضافت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الفرق أخذت عدد 229 عينة حمض نووي من تلك الجثامين قبل دفنها. 

وأكدت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، أنه تم تكفين ودفن 80 جثة في مقبرة الفتايح بمدينة درنة بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية لها. 

وأوضحت الهيئة أن عمل فرقها مستمر في أخذ عينات الحمض النووي من الجثث المستخرجة من مقبرة مرتوبة. 

22 يناير، 2024 10:22 م
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