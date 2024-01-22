نصيّة يؤكد انضمام ليبيا رسميًا للدعوة المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

أخبار ليبيا 24

أكّد، عضو مجلس النواب، عبد السلام نصيّة، خلال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي، انضمام ليبيا رسميًا في الدعوة المرفوعة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وجدد نصيّة، وفق لتصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، على أن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود لا صراع حدود.

ووجه نصيّة خلال الجلسة التحية للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، كما وجه تحية لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أثبتت أنها قارة حرة تنبع منها الحرية والعدالة.

وناقشت، الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي، عدة من بنود أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة، التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع الراهنة.

كما ناقشت، تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة “لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب”.