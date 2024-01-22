مثول منصور ضو وتأجيل جلسة الاستماع لـ عبدالله السنوسي إلى 29 يناير الجاري

22 يناير، 2024 4:56 م
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أخبار ليبيا 24

أجلت محكمة استئناف طرابلس، جلسة الاستماع لمدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، في القضية إلى يوم 29 يناير الجاري.

وقال أحمد نشاد محامي السنوسي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن جلسة اليوم شهدت مثول منصور ضو عبر الدائرة المغلقة، بينما لم يتم جلب موكلي للمرة الثانية عشر على التوالي من محبسه.

وأوضح نشاد، أن المحكمة قررت أن تكون جلسة السنوسي الاثنين المقبل، وستكون جلسة مغلقة لسماع الاتهام المرافعة والدفاع عنه في القضية.

22 يناير، 2024 4:56 م
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