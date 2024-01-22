رئيس الوزراء الفلسطينى : هُناك إجماع دولي على قيام دولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الإثنين، إن هناك “إجماع دولي” على إقامة دولة فلسطين، مشيرا إلى وجود “حراك دولي مهم” حول خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء أن ” هناك حراك دولي مهم حول خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ونحن نؤكد على العالم أن لا يلتفت إلى موقف بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء) وحكومته الرافضة لحل الدولتين”.

وأوضح اشتية أنه “على العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها للسلام”.

وطالب اشتية “بوقف ماكينة القتل والعدوان في قطاع غزة والضفة الغربية”.