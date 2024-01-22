خارجية اليونان : يجب أن يكون هناك تحرك أوروبي واضح لوقف إطلاق النار في غزة

22 يناير، 2024 9:36 م
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قال وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس، أنه يجب أن تكون هناك خطة اوروبية واضحة لوقف إطلاق النار في غزة .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الاثنين، قُبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يناقش التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ “حل الدولتين في الشرق الأوسط”، خلال الأشهر المقبلة.

ولفت الوزير إلى ازدياد سوء الوضع الإنساني في غزة، مبيناً أن اليونان تؤيد فتح ممرات إنسانية لعبور المساعدات دون أية عراقيل.

ودعا إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون توسع الصراع بالمنطقة، معرباً عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والعراق وفي البحر الأحمر.

كما أكد على ضرورة انطلاق المباحثات المتعلقة بالمرحلة التي تلي تحقيق السلام في المنطقة، موضحاً أن خطة السلام هذه يجب أن توفر منظوراً مستداماً لفلسطين.

وأوضح أن أية خطة سلام يجب أن تتضمن “إدانة كافة الأنشطة الإرهابية، وإطلاق سراح الرهائن”، مؤكداً أن هذه الخطة يجب أن تكون تحت حماية المجتمع الدولي.

22 يناير، 2024 9:36 م
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