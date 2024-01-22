تراجع أسعار النفط وسط الاضطرابات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي متأثرة بالاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وصباح اليوم الإثنين انخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.

وهبطت، العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، لعقد أقرب استحقاق، تسليم فبراير، إلى نحو 4 سنتات 73.39 دولار للبرميل. وينقضي أجل العقد في وقت لاحق اليوم الإثنين.

يأتي ذلك بينما أدى هجوم طائرة بدون طيار أوكرانية مزعومة على محطة ضخمة لتصدير الوقود الروسي. وقالت شركة نوفاتيك الروسية المنتجة للنفط يوم الأحد إنها اضطرت إلى تعليق بعض عملياتها في محطة بحر البلطيق بسبب حريق.

في الشرق الأوسط، تستمر الحرب الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، بينما استهدفت الولايات المتحدة صاروخًا آخر مضادًا للسفن، كانت تستعد لإطلاقه على خليج عدن جماعة الحوثي في اليمن يوم السبت.

وأدت الهجمات التي شنتها الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل حركة التجارة العالمية.