بعضها سُلب منذ 46 عاما.. تسليم محال تجارية وشقة سكنية في طرابلس إلى ملاكها الشرعيين

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اليوم الإثنين تسليم عقارات متمثلة في محلات تجارية وشقة سكنية بوسط طرابلس إلى ملاكها الشرعيين، والتي كان بعضه شاغرا بالمخالفة لمدة 46 عاما بعد الاستيلاء عليها فترة النظام السابق، وفق الإدارة.

ومنحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، في 18 يناير الجاري مهلة 72 ساعة لشاغلي المحلات التجارية والشقة السكنية لإخلائها استعدادا لتسليمها إلى ملاكها الشرعيين، وذلك بناء على تعليمات مكتب النائب العام.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أنها قامت اليوم الإثنين بتسليم العقارات إلى ملاكها فور إخلائها من شاغليها وذلك بمحضر تسليم واستلام، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة وإحالتها إلى مكتب النائب العام.

وتتمثل العقارات في 8 محلات تجارية وشقة سكنية تقع بشارع هايتي وسط العاصمة طرابلس.