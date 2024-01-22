الوطنية للنفط تعلن عودة إنتاج حقل المبروك خلال العام الجاري 

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة “مبروك” للعمليات النفطية اليوم الأحد، عودة إنتاج حقل المبروك خلال العام الجاري.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في بنغازي أن الشركة تمكنت من إعادة تأهيل حقل المبروك بعد تعرضه للدمار نتيجة الحروب.

وأضاف بن قدارة أن الشركة قامت بصيانة بعض الآبار وجاري دراسة عروض معدلات الإنتاج المبكر بسعة 25 ألف برميل يومياً، حيث من المتوقع عودته إلى الإنتاج خلال هذا العام.

وأوضح أن الشركة استطاعت تحقيق 67% من معدلات الإنتاج المستهدف من حقل الجرف والذي يقدر بـ 26 ألف برميل يومياً خلال سنة 2023.